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عمالقة التكنولوجيا يقاضون شركة تجسس إسرائيلية

اكتسبت القضية المرفوعة ضد شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية لصناعة برامج التجسس زخما جديدا بعد انضمام عمالقة التكنولوجيا من غوغل وفيسبوك وديل للقضية.