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حرب إقليم قره باغ وملامح المشهد الختامي بالمنطقة

أحدث إعلان روسيا وأذربيجان وأرمينيا اتفاقا لوقف إطلاق النار، تغييراً ميدانيا واسعاً بخريطة السيطرة على قره باغ ومحيطه، التقرير يرصد المحطات الكبرى في حرب قره باغ الأخيرة وملامح المشهد الختامي بالمنطقة