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حرب إقليم قره باغ.. تفاصيل النزاع ونتائجه

يقع إقليم ناغورني قره باغ داخل أراضي أذربيجان التي تتنازع عليها مع أرمينيا، وشهد العام 2020 حرب إقليم قره باغ التي انتهت باستعادة أذربيجان لمحافظتها السبع المحتلة، التقرير يستعرض تفاصيل النزاع ونتائجه