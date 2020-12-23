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جدل سياسي في لبنان بشأن أهداف حملة مكافحة الفساد

جدل سياسي بلبنان بشأن أهداف حملة مكافحة الفساد، خاصة بعد الدعاوى التي طالت مشتبهاً فيهم بجرم الإثراء غيرِ المشروع، فأحزاب ترى أن ما يقوم به القضاء هو حملة لمكافحة الفساد، وأخرى تحسب الأمر تصفية حسابات