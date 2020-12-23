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02:25
بسبب جائحة كورونا.. حجب المسابقات الرسمية لمهرجان قرطاج السينمائي
لأول مرة منذ نشأتها، تقام أيام قرطاج السينمائية في دورتها 31 بدون المسابقة الرسمية، التي تمنح جوائزها لأفضل الأفلام الجديدة المشاركة، ويأتي ذلك بسبب الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
23/12/2020
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آخر تحديث: 23/12/2020
03:59 PM (مكة المكرمة)
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