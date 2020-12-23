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المتحدث باسم الكرملين: العقوبات الأميركية ضدنا خطوة عدائية جديدة من إدارة منتهية ولايتها

رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على العقوبات التي فرضتها واشنطن أمس على موسكو بأنها “خطوة عدائية جديدة من جانب إدارة ترامب نأسف لها”.