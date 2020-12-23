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السودان وإثيوبيا.. المشاكل الداخلية قد تسهم في حل خلافات حدودية

يبدو أن سعي أديس أبابا لتطويق أزمة الصراع الذي تشهده منذ نحو شهر ونصف الشهر في إقليم تيغراي سيدفعها للوصول إلى تسوية مع السودان الجار، بشأن الخلاف على مناطق حدودية بينهما،