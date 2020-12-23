البث الحي

الحصاد (2020/12/22)

تابع زين العابدين توفيق في الحصاد (2020/12/22) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: انضمام كبرى شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأميركية لقضية فيسبوك ضد “إن إس أو” الإسرائيلية،
22/12/2020
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(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن: لا توجد أدلة على توقف الهجوم الإلكتروني

15:28
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/22)

15:16
(الجزيرة)

الحصاد (2020/12/21)

56:44
(الجزيرة)

نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/12/20)

24:40
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن: لا توجد أدلة على توقف الهجوم الإلكتروني

15:28
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/22)

15:16
(الجزيرة)

الحصاد (2020/12/21)

56:44
(الجزيرة)

نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/12/20)

24:40
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نافذة من واشنطن- بايدن: لا توجد أدلة على توقف الهجوم الإلكتروني

(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/22)

(الجزيرة)

الحصاد (2020/12/21)

(الجزيرة)

نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/12/20)

(الجزيرة)
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