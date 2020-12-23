search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
الحصاد (2020/12/22)
تابع زين العابدين توفيق في الحصاد (2020/12/22) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: انضمام كبرى شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأميركية لقضية فيسبوك ضد “إن إس أو” الإسرائيلية،
22/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
نافذة من واشنطن- بايدن: لا توجد أدلة على توقف الهجوم الإلكتروني
play
15:28
نافذة من واشنطن (2020/12/22)
play
15:16
الحصاد (2020/12/21)
play
56:44
نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/12/20)
play
24:40
مقاطع حول هذه القصة
نافذة من واشنطن- بايدن: لا توجد أدلة على توقف الهجوم الإلكتروني
play
15:28
نافذة من واشنطن (2020/12/22)
play
15:16
الحصاد (2020/12/21)
play
56:44
نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/12/20)
play
24:40
المزيد من النشرات الإخبارية
نافذة من واشنطن- بايدن: لا توجد أدلة على توقف الهجوم الإلكتروني
نافذة من واشنطن (2020/12/22)
الحصاد (2020/12/21)
نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/12/20)
الأكثر قراءة
وصف قانون الميزانية بوصمة عار.. ترامب يتهم الجيش المصري بصرف أموال المساعدات الأميركية لشراء معدات عسكرية روسية
وزير خارجية قطر يكشف عن اختراق في الأزمة الخليجية ولافروف يؤكد أهمية إطلاق نظام أمن جماعي في الخليج
في الطائرة والسيارة والفندق.. أفضل سبل الوقاية من فيروس كورونا أثناء السفر
استجابة لبلاغ عنف منزلي.. مقتل 3 من الشرطة الفرنسية وإصابة رابع