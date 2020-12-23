الحصاد (2020/12/22)

تابع زين العابدين توفيق في الحصاد (2020/12/22) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: انضمام كبرى شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأميركية لقضية فيسبوك ضد “إن إس أو” الإسرائيلية،