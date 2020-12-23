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الاتجاه المعاكس- بعد 10 سنوات على الثورة.. تونس إلى أين؟

ناقشت حلقة (2020/12/22) من برنامج “الاتجاه المعاكس” أوضاع الثورة التونسية بعد مرور 10 سنوات على اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتساءلت: تونس إلى أين؟ وهل تمر البلاد بفترة نقاهة؟