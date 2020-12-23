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اتفاق لندن وباريس لفتح الحدود في وجه القادمين من بريطانيا

قال وزير المواصلات البريطاني غرانت شابس إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفرنسية، بخصوص فتح الحدود التي أغلقت في وجه القادمين من بريطانيا، عقب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
23/12/2020
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