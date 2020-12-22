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2020 عام كورونا.. مسيرة الوباء العالمي في أرقام

شغلت كورونا العالم في 2020، حينما ظل العالم يحصي أرقام المصابين والوفيات والمتعافين، كيف انتشر الوباء بعد أول ظهور له في الصين؟ وكيف تباينت الدول والقارات في تعاملها معه؟.