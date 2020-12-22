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15:16
نافذة من واشنطن (2020/12/22)
تابعت وجد وقفي في نافذة من واشنطن (2020/12/22) تطورات المشهد الأميركي، حيث تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا،
21/12/2020
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