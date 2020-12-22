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مصري يحول صدف البحر لمجسمات فنية جميلة

يحول زكريا أصداف البحر لمجسمات جميلة، يستورد الأصداف من عمان وأستراليا واليابان، ويضع ملامح التصميم بدء بالنجارة والتطعيم بالخشب، لكن عوائق الحرفة كثيرة منها ارتفاع أسعار الخامات وتراجع حركة السياحة.