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كل ما تريد معرفته بشأن الهجوم الإلكتروني ضد وكالات فدرالية أميركية

ما زال الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له وكالات فدرالية أميركية ومؤسسات سيادية يثير الكثير من الأسئلة، ولم يمنع توجيه الاتهامات لروسيا بالمسؤولية عن هذا الاختراق التساؤل عن سبب فشل الإستراتيجية.