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كابل تشهد هجمات متزايدة في الآونة الأخيرة

خلال الأيام القليلة الماضية هزت كابل سلسلة تفجيرات استهدفت مسؤولين حكوميين، وهكذا لا يكاد يمر يوم على المدينة دون أن يصبح أهلها أو يمسوا على وقع تفجير يجهلون ربما فاعله، لكنهم يعرفون أنهم ضحاياه.