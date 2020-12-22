03:07

قوالب حلوى لذيذة مستوحاة من أشكال مشاهير هوليود

تصمم ميرا جمال في مخبزها الخاص للحلويات في ألمانيا قوالب حلوى على شكل منحوتات للمشاهير مذهلة في دقة تفاصيلها ولذيذة في مذاقها، مما يجعل سعرها مرتفعا نسبيا، لكنها فرصة لتقترب من نجمك المفضل.