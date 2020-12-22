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قطر تتلقى شحنتها الأولى من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكورونا

وصلت إلى قطر أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا، بعد قيام إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة بإجراء دراسة ومراجعة دقيقة ومكثفة لللقاح.