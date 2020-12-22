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على وقع العقوبات الأميركية.. نذر أزمة بين واشنطن وموسكو

تلوح في الأفق نذر أزمة بين واشنطن وموسكو من شأنها أن تعقّد العلاقات المعقدة أساسا بين البلدين، حيث أكدت موسكو أنها قادرة على حماية مصالحها في مواجهة أي عقوبات أميركية.