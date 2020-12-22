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على عجل.. الاتحاد الأوروبي يقرّ أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا

قبل 8 أيام من الموعد المحدد، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم موافقته على قرار وكالة الدواء الأوروبية باعتماد أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا لاستخدامه في دول الاتحاد، وأكدت وكالة الدواء أن قرارها جاء بعد ت