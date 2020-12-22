البث الحي
01:49

شاهد.. كيف أصبحت الحياة في بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

تشهد العاصمة البريطانية ظروفا خاصة في ظل أقصى درجة من القيود المفروضة بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا. إذ يتوافد المواطنون على الصيدليات لاقتناء الأدوية خشية من نفادها بعد إغلاق الحدود،
21/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

المتحدث باسم الكرملين: العقوبات الأميركية ضدنا خطوة عدائية جديدة من إدارة منتهية ولايتها

02:40
(الجزيرة)

مباحثات بريطانية فرنسية لحل أزمة إغلاق الحدود بين البلدين عقب ظهور سلالة جديدة لكورونا

01:24
(الجزيرة)

السودان وإثيوبيا.. المشاكل الداخلية قد تسهم في حل خلافات حدودية

04:14
(الجزيرة)

عمالقة التكنولوجيا يقاضون شركة تجسس إسرائيلية

02:17
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

المتحدث باسم الكرملين: العقوبات الأميركية ضدنا خطوة عدائية جديدة من إدارة منتهية ولايتها

02:40
(الجزيرة)

مباحثات بريطانية فرنسية لحل أزمة إغلاق الحدود بين البلدين عقب ظهور سلالة جديدة لكورونا

01:24
(الجزيرة)

السودان وإثيوبيا.. المشاكل الداخلية قد تسهم في حل خلافات حدودية

04:14
(الجزيرة)

عمالقة التكنولوجيا يقاضون شركة تجسس إسرائيلية

02:17
المزيد من التقارير الإخبارية

المتحدث باسم الكرملين: العقوبات الأميركية ضدنا خطوة عدائية جديدة من إدارة منتهية ولايتها

(الجزيرة)

مباحثات بريطانية فرنسية لحل أزمة إغلاق الحدود بين البلدين عقب ظهور سلالة جديدة لكورونا

(الجزيرة)

السودان وإثيوبيا.. المشاكل الداخلية قد تسهم في حل خلافات حدودية

(الجزيرة)

عمالقة التكنولوجيا يقاضون شركة تجسس إسرائيلية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تجارب على السلالة الجديدة.. كورونا يقترب من البابا وقفزة بوفيات بريطانيا والعراق يحجز كميات من اللقاح

انتقد القرآن وأوجب الغناء وألّف الكتب "الملعونة".. هل كان ابن الراوندي أشهر الملاحدة في التاريخ الإسلامي؟

ماذا تعرف عن أقلية الشبك في العراق؟ وكيف اندثرت لغتهم؟

شبك العراق يتميزون بلباس تقليدي قديم يختلف عن أزياء القوميات الأخرى (الجزيرة)

التطعيم لن يحقق مناعة القطيع.. وخبير يقترح خطة للقضاء على كورونا

التطعيم جزء من الحل لجائحة كورونا وليس الحل الكامل (غيتي)