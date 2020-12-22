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شاهد.. كيف أصبحت الحياة في بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

تشهد العاصمة البريطانية ظروفا خاصة في ظل أقصى درجة من القيود المفروضة بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا. إذ يتوافد المواطنون على الصيدليات لاقتناء الأدوية خشية من نفادها بعد إغلاق الحدود،