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جائحة كورونا.. انكماش الاقتصاد العالمي وأزمة في قطاع الطيران

شهد الاقتصاد العالمي انكماشا غير مسبوق هذا العام بسبب جائحة كورونا، وقد تضررت قطاعات عدة نتيجة إجراءات الإغلاق وحظر التجول، ووقف الأنشطة الاقتصادية، وكان قطاعا السفر والسياحة من أكثر القطاعات تضررا.