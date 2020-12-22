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بسبب سياساتها ضدهم.. اتهامات للحكومة الفرنسية بتأليب المجتمع ضد المسلمين

يتهم الكثير من المسلمين وجمعياتهم في فرنسا الحكومة هناك بالتسبب بتأليب المجتمع ضدهم وإثارة مشاعر الكراهية والعنصرية، وذلك بعد ربطها للإسلام بالإرهاب وإصرارها على إغلاق مساجد وجمعية إسلامية بدعوى نشره