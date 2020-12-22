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بسبب سلالة كورونا الجديدة.. أبواب العالم توصد بوجه بريطانيا

ككرة الثلج المتدحرجة، توالت في ساعات قليلة دول كثيرة في إعلان إغلاق منافذها الجوية والبرية والبحرية في وجه القادمين من بريطانيا، وذلك بعد إعلان السلطات هناك عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.