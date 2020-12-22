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النخلة العربية ضمن قائمة التراث الإنساني في اليونسكو

نجح الأردن رسميا في إدراج النخلة العربية ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، وتقول المنظمة إن “النخلة العربية” من أقدم الأشجار المزروعة في العالم، ويعود تاريخها إلى 4 آلاف عام.
22/12/2020
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