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56:44

الحصاد (2020/12/21)

تابع محمود مراد في الحصاد (2020/12/21) العديد من القضايا، وكان من أبرزها: رسائل طمأنة من منظمة الصحة العالمية بخصوص السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وكذا آخر تطورات الاتفاق النووي الإيراني،
21/12/2020
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