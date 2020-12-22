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الحصاد (2020/12/21)

تابع محمود مراد في الحصاد (2020/12/21) العديد من القضايا، وكان من أبرزها: رسائل طمأنة من منظمة الصحة العالمية بخصوص السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وكذا آخر تطورات الاتفاق النووي الإيراني،