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احتدام المنافسة بين الشركات المصنعة للقاحات كورونا

تحتدم المنافسة بين الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتعتمد كل شركة لتعزيز مكانتها على مدى فعالية لقاحها وطول فترة مناعته وكذا سعر الجرعة وظروف التوزيع.
22/12/2020
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