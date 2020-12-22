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إنجازات واكتشافات طبية تسطر نجاحاتها في العام 2020

حفل عام 2020 بإنجازات طبية لاحصر لها، خصوصا تلك التي استدعتها أزمة تفشي فيروس كورونا، والأهم من ذلك كله التطور التقني في عدد من مستشفيات العالم الذي مكنها من إجراء عمليات جراحية بالكامل عن بعد.