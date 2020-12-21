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كورونا بسلالته الحديدة يُقطّع أوصال بريطانيا عن كثير من دول العالم

ما إن أعلنت بريطانيا عن ظهور إصابات تحمل السلالة الحديدة من فيروس كورونا، حتى سارعت الكثير من دول العالم لإغلاق حدودها الجوية والبحرية والبرية معها، وقد تداعى الاتحاد الأوروبي لدراسة الموقف.
21/12/2020
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