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سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة في بريطانيا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة، مؤكدا الحاجة إلى تقليص التواصل الاجتماعي، وقال إن من المهم للجميع أن يتصرفوا على أساس أنهم مصابون بالفيروس.