02:36

جدل واتهامات بين واشنطن وموسكو بشأن هجمات القراصنة

خرجت موسكو عن صمتها إزاء الاتهامات الأميركية ، ونفت مسؤوليتها عن عملية القرصنة التي تعرضت لها مؤسسات أميركية فدرالية سيادية مؤخرا، ووصفت الاتهامات الأميركية بأنها تأتي في إطار الفوبيا من روسيا.