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02:36
جدل واتهامات بين واشنطن وموسكو بشأن هجمات القراصنة
خرجت موسكو عن صمتها إزاء الاتهامات الأميركية ، ونفت مسؤوليتها عن عملية القرصنة التي تعرضت لها مؤسسات أميركية فدرالية سيادية مؤخرا، ووصفت الاتهامات الأميركية بأنها تأتي في إطار الفوبيا من روسيا.
21/12/2020
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