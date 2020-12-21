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بعد ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا.. دول عدة توقف الرحلات مع بريطانيا

أعلنت العديد من الدول الأوروبية تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بعد تحذير لندن من أن سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا خرجت عن السيطرة. ودعت رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل.