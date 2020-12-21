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02:25
بايدن أمام اختبار حقيقي للرد على ما يتعلق بالهجمات الإلكترونية
ينتظر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اختبار حقيقي في ما يتعلق بالرد على الهجمات الإلكترونية التي طالت مؤسسات أميركية حكومية وخاصة، لأن الرد قد لا يحدث في ظل الإدارة الحالية.
20/12/2020
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