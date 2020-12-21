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بانتظار تسلم بايدن.. شركاء الاتفاق النووي الإيراني يؤكدون تمسكهم به

خلافا للتصريحات التي صدرت مؤخرا والانتقادات للاتفاق النووي الذي تم التوصل له مع إيران عام 2015، أكد بيان لمجموعة “4+1” وإيران تمسكهم بالاتفاق النووي والتزامهم به،