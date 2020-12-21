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انطلاق موسم جنى الحمضيات بالمغرب وسط مخاوف من تعثر تسويقه بسبب كورونا

انطلق في المغرب موسم جني الحمضيات وسط مخاوف المزارعين من استمرار تداعيات فيروس كورونا على تسويق المحاصيل. ومع الاستنزاف المتزايد للثروة المائية، تقول الحكومة إن ملء السدود تراجع إلى 35%.