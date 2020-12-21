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المرصد.. ما طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس؟

رصد برنامج “المرصد” في حلقته بتاريخ (2020/12/21) طبيعة العلاقة التي تربط منذ عقود أشهر مبنيين في العاصمة الأميركية، كما سلط الضوء على تطورات المظاهرات في شوارع فرنسا.