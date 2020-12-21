search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
25:51
المرصد.. ما طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس؟
رصد برنامج “المرصد” في حلقته بتاريخ (2020/12/21) طبيعة العلاقة التي تربط منذ عقود أشهر مبنيين في العاصمة الأميركية، كما سلط الضوء على تطورات المظاهرات في شوارع فرنسا.
21/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
فوق السلطة 212– تطبيع المغرب ونيشان السيسي
play
25:30
المرصد.. منصب نائب الرئيس والبطة العرجاء متلازمان للانتخابات الأميركية
play
25:49
فوق السلطة 211 – من يعرقل المصالحة؟
play
25:05
فوق السلطة 210– نوبل للشالوم ودعاء السيسي
play
25:28
مقاطع حول هذه القصة
فوق السلطة 212– تطبيع المغرب ونيشان السيسي
play
25:30
المرصد.. منصب نائب الرئيس والبطة العرجاء متلازمان للانتخابات الأميركية
play
25:49
فوق السلطة 211 – من يعرقل المصالحة؟
play
25:05
فوق السلطة 210– نوبل للشالوم ودعاء السيسي
play
25:28
المزيد من أخرى
تعرف على قصة المنافسة بين أشهر مبنيين في واشنطن
فوق السلطة 212– تطبيع المغرب ونيشان السيسي
إماراتيون وبحرينيون يحيون عيد الحانوكا قرب حائط البراق
المرصد.. منصب نائب الرئيس والبطة العرجاء متلازمان للانتخابات الأميركية
الأكثر قراءة
انتقد القرآن وأوجب الغناء وألّف الكتب "الملعونة".. هل كان ابن الراوندي أشهر الملاحدة في التاريخ الإسلامي؟
ما لا تعرفه عن طفولته وشبابه.. ما سر بكاء هتلر؟
مع تفشي السلالة الجديدة لكورونا.. بريطانيا معزولة ومنظمة الصحة تطمئن العالم
"إنهم يريدون قتلي".. كلمات محمد قبسي الأخيرة قبل وفاته في سيارة شرطة فرنسية تحيي الأمل بالعدالة