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25:51

المرصد.. ما طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس؟

رصد برنامج “المرصد” في حلقته بتاريخ (2020/12/21) طبيعة العلاقة التي تربط منذ عقود أشهر مبنيين في العاصمة الأميركية، كما سلط الضوء على تطورات المظاهرات في شوارع فرنسا.
21/12/2020
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