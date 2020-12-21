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02:26
الاقتصاد الياباني يشهد انتعاشا ملحوظا في الربع الثالث من 2020
شهد الاقتصاد الياباني انتعاشا ملحوظا في الربع الثالث من هذا العام إثر تسجيله في الربع الثاني انكماشا غير مسبوق بسبب تداعيات جائحة كورونا، ويعزى سبب النمو أساسا إلى زيادة إنفاق الأفراد.
21/12/2020
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