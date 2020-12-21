02:58

إيران ترفض طلب دول عربية للمشاركة في المفاوضات النووية

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده طلب بعض الدول العربية المشاركة في المفاوضات النووية، وقال إن المفاوضات النووية تعتبر مسألة أمن قومي إيراني، وهذه الدول ليست معنية بها.