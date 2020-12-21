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أزمة كورونا وضعت أمهات عاملات في اختبار صعب

تقف أمهات عاملات في مواجهة جائحة كورونا وما فرضته من متغيرات اقتصادية ونفسية واجتماعية، فجيوش منهن فقدن أعمالهن بسبب كورونا، وكلهن أمل بأن تنجلي الجائحة ويعدن لوظائفهن السابقة وتعويض جانب مما خسرنه.
21/12/2020
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