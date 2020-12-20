24:40

نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/12/20)

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2020/12/20) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان منها السخط والاستهجان الواسع من تمجيد ناشطيْن إماراتي وبحريني لما أسمياه “إنسانية” جيش الاحتلال.