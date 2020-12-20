search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
24:40
نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/12/20)
رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2020/12/20) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان منها السخط والاستهجان الواسع من تمجيد ناشطيْن إماراتي وبحريني لما أسمياه “إنسانية” جيش الاحتلال.
20/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2020/12/18)
play
57:09
الحصاد ..2020/12/17
play
57:21
الحصاد (2020/12/16)
play
58:34
الحصاد (2020/12/15)
play
56:45
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2020/12/18)
play
57:09
الحصاد ..2020/12/17
play
57:21
الحصاد (2020/12/16)
play
58:34
الحصاد (2020/12/15)
play
56:45
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2020/12/18)
الحصاد ..2020/12/17
الحصاد (2020/12/16)
الحصاد (2020/12/15)
الأكثر قراءة
تفاصيل صادمة.. ما خفي أعظم يكشف أسرار برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" واختراقه هواتف إعلاميين ونشطاء
بؤرة في سوق مأكولات بحرية بتايلند.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة في بريطانيا وتنتشر في أوروبا
حدث فلكي قد لا تراه في حياتك مرة أخرى.. الاقتران العظيم شاهده يوم الاثنين 21 ديسمبر
عالم الفيروسات الجزائري حكيم جاب الله للجزيرة نت: العالم أضاع فرصتين لكبح كورونا والحياة الطبيعية قد لا تعود قبل 2023