24:15

نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/12/19)

رصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/12/19) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاختراق الكبير بعد الاتهامات الأميركية لروسيا بالوقوف وراء القرصنة الإلكترونية، كما رصدت التفاعل مع ذكرى الثورة السودانية.