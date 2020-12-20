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نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/12/19)

رصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/12/19) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاختراق الكبير بعد الاتهامات الأميركية لروسيا بالوقوف وراء القرصنة الإلكترونية، كما رصدت التفاعل مع ذكرى الثورة السودانية.
19/12/2020
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