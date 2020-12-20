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لوحات فسيفسائية رائعة بأنامل متقاعد فلسطيني

استطاع الحاج محمد رشاد الجعبري أن يتغلب على فراغ التقاعد فيما يفيد وينفع الناس، حيث استطاع أن يُبدع عشرات التحف واللوحات الفيسفسائية، التي يصنعها يدويا من بقايا بلاط السراميك في معمل بسيط داخل منزله.