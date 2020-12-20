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قمة استثنائية لدول الإيغاد تخيم عليها أجواء الخلافات والتوترات

تحتضن العاصمة جيبوتي القمة الاستثنائية 38 لرؤساء دول وحكومات منظمة الإيغاد، وتنعقد القمة في ظل تحديات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة.
20/12/2020
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