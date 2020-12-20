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قطار التطبيع يحيي مشروع سكك حديد السلام الإسرائيلي

توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين برعاية أميركية، أحيى من جديد مشروع سكك حديد السلام، وهو مشروع طموح أطلقته تل أبيب ضمن رؤية لربط موانىء الخليج العربي بميناء حيفا.