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قرية بيوضة الأردنية تحقق اكتفاء غذائيا ذاتيا

حققت قرية بيوضة الواقعة في محافظة البلقاء الأردنية اكتفاء غذائيا ذاتيا، من خلال الاعتماد على زراعة الخضروات والفواكة بكافة أنواعها، حتى بات جميع سكانها يعتمدون على منتاجتهم بشكل كامل.