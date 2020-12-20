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02:27

عُمان تعفي رعايا 103 دول من تأشيرة الدخول وفقا لشروط محددة

تسعى سلطنة عمان لتعزيز قطاعها السياحي عبر سلسلة إجراءات كان آخرها إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرة الدخول. وقالت الشرطة العُمانية إن هذا الإعفاء يأتي وفقا لضوابط وشروط محددة.
19/12/2020
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