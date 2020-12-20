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شركات التكنولوجيا تعزز قوتها في السوق رغم إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

اكتوى الكثيرون بتداعيات جائحة كورونا التي توصف بالكارثية لكن مصائب الجائحة مثلت فوائد عند قطاعات أخرى، حيث استفادت شركات التكنولوجيا العملاقة من إغلاق الأسواق بسبب فرض الإغلاق في العديد من الدول.