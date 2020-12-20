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حلم العودة يراود النازحين من حلب

رحل قرابة 120 ألف شخص عن مدينة حلب، بعد رفضهم البقاء فيها، إبان سيطرة قوات النظام عليها؛ لكن كيف أصبحت حياتهم بعد 4 سنوات؟ وهل ما زال لديهم أمل بالعودة إلى بيوتهم؟