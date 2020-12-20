search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:06
حلم العودة يراود النازحين من حلب
رحل قرابة 120 ألف شخص عن مدينة حلب، بعد رفضهم البقاء فيها، إبان سيطرة قوات النظام عليها؛ لكن كيف أصبحت حياتهم بعد 4 سنوات؟ وهل ما زال لديهم أمل بالعودة إلى بيوتهم؟
20/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
بايدن أمام اختبار حقيقي للرد على ما يتعلق بالهجمات الإلكترونية
play
02:25
بعد ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا.. دول عدة توقف الرحلات مع بريطانيا
play
01:57
ما وراء الخبر- عباس كامل يلتقي حفتر وعقيلة صالح.. ما دلالات ذلك؟
play
26:54
انطلاق موسم جنى الحمضيات بالمغرب وسط مخاوف من تعثر تسويقه بسبب كورونا
play
02:27
مقاطع حول هذه القصة
بايدن أمام اختبار حقيقي للرد على ما يتعلق بالهجمات الإلكترونية
play
02:25
بعد ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا.. دول عدة توقف الرحلات مع بريطانيا
play
01:57
ما وراء الخبر- عباس كامل يلتقي حفتر وعقيلة صالح.. ما دلالات ذلك؟
play
26:54
انطلاق موسم جنى الحمضيات بالمغرب وسط مخاوف من تعثر تسويقه بسبب كورونا
play
02:27
المزيد من البرامج
بايدن أمام اختبار حقيقي للرد على ما يتعلق بالهجمات الإلكترونية
بعد ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا.. دول عدة توقف الرحلات مع بريطانيا
ما وراء الخبر- عباس كامل يلتقي حفتر وعقيلة صالح.. ما دلالات ذلك؟
انطلاق موسم جنى الحمضيات بالمغرب وسط مخاوف من تعثر تسويقه بسبب كورونا
الأكثر قراءة
تفاصيل صادمة.. ما خفي أعظم يكشف أسرار برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" واختراقه هواتف إعلاميين ونشطاء
بؤرة في سوق مأكولات بحرية بتايلند.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة في بريطانيا وتنتشر في أوروبا
حدث فلكي قد لا تراه في حياتك مرة أخرى.. الاقتران العظيم شاهده يوم الاثنين 21 ديسمبر
عالم الفيروسات الجزائري حكيم جاب الله للجزيرة نت: العالم أضاع فرصتين لكبح كورونا والحياة الطبيعية قد لا تعود قبل 2023