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جمهور الجزيرة يمنح العقوبات الأميركية على تركيا لقب حدث الأسبوع الأبرز

فرضت واشنطن عقوبات على إدارة الصناعات التركية شملت رئيسها ومسؤولين فيها على خلفية اقتناء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400، وندد الجانب التركي بالعقوبات الأميركية.