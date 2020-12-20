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جمهور الجزيرة يمنح الباحث الإيطالي جوليو ريجيني لقب شخصية الأسبوع

قررت الحكومة الإيطالية مطالبة البرلمان الأوروبي بالضغط على القاهرة للتجاوب وتسليم المطلوبين من عناصر الشرطة المتهمين بتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني وإلقاء جثته في العراء.