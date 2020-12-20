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ترامب يتهم وسائل الإعلام بتضخيم مسألة القرصنة الإلكترونية ويلمح للصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قضية القرصنة الإلكترونية ليست ضخمة كما تدعي ما وصفها بوسائل الإعلام المزيف. وأضاف أنه على اطلاع كامل على القضية وأن كل شيء تحت السيطرة. وألمح إلى الصين.